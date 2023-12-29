США запустили секретный военный космоплан X-37B

При этом впервые автоматический аппарат был запущен с помощью ракеты сверхтяжелого класса Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX, способной доставить космоплан на более высокую орбиту, чем в предыдущих миссиях.

В первых пяти запусках использовалась ракета-носитель Atlas V производства United Launch Alliance – совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin. Шестой запуск, в мае 2020 года, был осуществлён ракетой-носителем Falcon 9 производства компании SpaceX .

Предыдущие полеты Х-37В совершались на низкой околоземной орбите, на высоте до 2 тысяч километров.

Сегодняшнему запуску предшествовали две недели сорванных стартов и задержек. Три раза обратные отсчеты прерывались из-за плохой погоды и неких технических проблем, после чего наземным службам приходилось возвращать космический корабль в ангар.

Старт состоялся через две недели после того, как Китай отправил собственный автоматический космоплан «Шеньлун» ("Божественный дракон") в его третий полет с 2020 года.