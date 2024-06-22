США закрывают российский визовый центр

Антонов уточнил, что закроются оба отделения визового центра – в Вашингтоне и Нью-Йорке. „Теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка“, – добавил он. Помимо этого, у российских дипломатов отберут „карточки освобождения от налога“, что Антонов назвал „мелким, пакостным выпадом“ со стороны США.
По словам российского посла, американская администрация своё решение никак не объяснила.
Дипломат отметил, что Россия рассмотрит возможные ответные меры.
С 2021 года российские власти считают США „недружественной страной“. Несколько дней назад, 18 июня, замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что внешнеполитические контакты между Россией и США сведены сейчас „к абсолютному минимуму“. Резкая деградация контактов на уровне министерств произошла после российского вторжения в Украину.