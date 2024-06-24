США, Южная Корея и Япония осудили сотрудничество РФ и КНДР

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония „самым решительным образом“ осудили углубление военного сотрудничества России и КНДР, включающее в себя продолжение поставок северокорейского оружия в РФ. Эти поставки „продлевают страдания украинцев, нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе“, указывается в совместном заявлении,опубликованном на сайте Госдепартамента США в ночь на понедельник, 24 июня.

„Развитие партнерства между КНДР и Россией“, о котором свидетельствует подписание „Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве“ во время визита Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, „должно вызывать серьезное беспокойство у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, соблюдении глобального режима нераспространения ядерного оружия и в поддержке народа Украины, защищающего свою свободу и независимость от жестокой агрессии России“, отмечается в документе.