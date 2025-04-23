США выйдут из переговоров при отказе Украины от плана Трампа

При этом граница может быть проведена не по нынешней линии фронта , считает вице-президент США. Обеим сторонам необходимо „сложить оружие, заморозить эту ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины“, цитирует его слова Bloomberg.

При этом Вэнс подчеркнул, что для достижения соглашения необходимы территориальные уступки. И Украина, и Россия должны будут отказаться от части территорий, которые они на данный момент контролируют, указал он.

По его словам, „пришло время либо для них, чтобы согласиться, либо для Соединенных Штатов, чтобы выйти из этого процесса “.

Вашингтон выйдет из переговоров по мирному урегулированию в Украине, если Киев и Москва отвергнут предложенный Белым домом план , заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Соединенные Штаты сделали „очень четкое предложение “ России и Украине на пути к мирному соглашению, заявил Вэнс в среду, 23 апреля, журналистам в Индии.

План включает признание аннексированного украинского полуострова Крыма частью РФ и фактическое сохранение контроля Москвы над территориями четырех украинских регионов, оккупированных ВС РФ - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, сообщают издания Axios, The Telegraph и телеканал CNN. Документ предполагает возвращение Украине небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией, а также возможность для украинских судов беспрепятственно проходить реку Днепр, которая протекает вдоль линии фронта, на юге Украины.

По данным СМИ, конфиденциальный план президента США Дональда Трампа , направленный на достижение перемирия в войне России против Украины и переданный на встрече в Париже 17 апреля украинской делегации, предполагает масштабные территориальные уступки со стороны Киева.

Отказ от членства Украины в НАТО и снятие санкций с РФ

Кроме того, план предполагает обязательство Киева отказаться от членства Украины в НАТО и снятие с России санкций, введенных после 2014 года, в том числе в связи с аннексией Крыма, и расширение экономического сотрудничества РФ и США, „особенно в энергетическом и промышленном секторах“. При этом в тексте, занимающем, по данным Axios, одну страницу, говорится, что Украина „могла бы“ вступить в Евросоюз.