США выделили Украине дополнительно 3.4 млрд долларов экономической помощи

„По моему указанию Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания в должности“, — заявил ранее президент Байден в своем обращении.

Йеллен в своем заявлении отметила, что прямая бюджетная помощь, предоставленная в координации с Агентством США по международному развитию (USAID) и Государственным департаментом, стала последним траншем в рамках Закона о дополнительном финансировании безопасности Украины на 2024 год.