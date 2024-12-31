США выделили Украине дополнительно 3.4 млрд долларов экономической помощи

„По моему указанию Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания в должности“, — заявил ранее президент Байден в своем обращении.
Йеллен в своем заявлении отметила, что прямая бюджетная помощь, предоставленная в координации с Агентством США по международному развитию (USAID) и Государственным департаментом, стала последним траншем в рамках Закона о дополнительном финансировании безопасности Украины на 2024 год.
По ее словам, 3.4 млрд долларов бюджетного финансирования увеличивают общий объем бюджетной помощи США Украине до более чем 30 млрд долларов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Большая часть этих средств используется для обеспечения функционирования правительства Украины, в том числе на выплату зарплат учителям и 1 государственным служащим.
Конгресс США выделил Украине всего 175 млрд долларов помощи Украине с момента вторжения России почти три года назад. Вашингтон отдельно предоставил примерно $61,4 миллиарда на обеспечение безопасности Киева с начала войны, согласно данным Пентагона.
Йеллен подчеркнула, что продолжение экономической помощи Украине имеет решающее значение для поддержания государственных услуг и защиты её суверенитета, предупредив о последствиях сокращения финансирования.
„Успех Украины является основным национальным интересом Америки“, — заявила она, пообещав продолжать оказывать давление на Москву с помощью санкций и способствовать созданию условий для достижения справедливого мира.
„Мы не должны отступать в этом усилии“, закончила министр финансов США.