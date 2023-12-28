США выделили последний в 2023 году пакет помощи Украине

США направляют Украине новый пакет военной помощи объемом 250 млн долларов. Как сообщил в среду, 27 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен, это последний пакет помощи Вашингтона Киеву в 2023 году.

По данным американского министерства обороны, в перечне поставок значатся компоненты систем противовоздушной обороны, боеприпасы для передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, тяжелые противотанковые ракетные комплексы TOW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, одноразовые противотанковые реактивные гранаты AT-4, более 15 млн патронов к стрелковому оружию, а также запчасти, медицинское и вспомогательное оборудование.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее предупредил, что после отправки этого пакета средства для поддержки Украины, имеющиеся в наличии, будут исчерпаны.