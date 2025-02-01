США вводят крупные пошлины на товары из Канады, Мексики, КНР

Дональд Трамп 30 января пригрозил ввести 100-процентные пошлины против стран БРИКС, в том числе против Китая и России, если те откажутся от доллара США как международного платежного средства. На своей онлайн-платформе Truth Social Трамп заявил, что „нет никаких шансов“ заменить американскую валюту в международной торговле и что любая страна, которая попытается это сделать, „должна будет распрощаться с возможностью продавать свои товары на замечательном рынке США“.