США вводят крупные пошлины на товары из Канады, Мексики, КНР

США с 1 февраля введут пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%, а из Китая - в размере 10%. Об этом объявила в пятницу, 31 января, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. „Президент (Дональд Трамп. - Ред.) обещал сделать это и держит свое обещание“, - цитирует слова Ливитт агентство AP.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники писало, что Трамп может отсрочить введение пошлин до 1 марта. Однако Ливитт назвала такие сообщения „неправдой“.
Американские биржевые индексы отреагировали на решение президента США падением. Индекс S&P 500 упал по итогам торгов 31 января на 0,5%, Nasdaq composite - на 0,3%, а индекс Dow Jones Industrial Average - на 0,8%.
Трамп ранее обосновал необходимость торговых пошлин против соседних государств тем, что Мексика должна остановить поток нелегальных мигрантов, прибывающих из этой страны в США, а Канада - остановить трафик наркотиков, в частности фентанила.
Оттава и Мехико готовят ответные меры
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна примет „мощные, но разумные“ ответные меры на тарифы, введенные Вашингтоном. При этом он призвал сограждан готовиться к „трудным временам“. „Знаю, что канадцы могут быть встревожены и обеспокоены, но я хочу, чтобы они знали, что правительство поддерживает их“, - приводит слова Трюдо британская газета The Guardian.
По данным агентства Bloomberg, Канада уже подготовила список американских товаров на сумму 105 млрд долларов, которые будут обложены ответными пошлинами в случае реализации планов Трампа. Глава канадского МИДа Мелани Жоли после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио предупредила о неминуемых ответных шагах Оттавы.
В свою очередь Мексика готовит ответные действия в отношении США, что может привести к „разрушительной торговой войне“, пишет газета The Guardian.
Трамп пригрозил БРИКС стопроцентными пошлинами
Дональд Трамп 30 января пригрозил ввести 100-процентные пошлины против стран БРИКС, в том числе против Китая и России, если те откажутся от доллара США как международного платежного средства. На своей онлайн-платформе Truth Social Трамп заявил, что „нет никаких шансов“ заменить американскую валюту в международной торговле и что любая страна, которая попытается это сделать, „должна будет распрощаться с возможностью продавать свои товары на замечательном рынке США“.
Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал доминирование американской валюты и объявил о намерении создать в рамках БРИКС независимую платежную и расчетную систему. После угроз Трампа Кремль публично отмежевался от идеи „валюты БРИКС“.
Дональд Трамп уже использовал таможенные тарифы в качестве средства давления на другие страны во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 годы. Экономисты полагают, что крупные пошлины приведут к росту цен в США.