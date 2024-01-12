США ввели санкции против России за приобретение северокорейских ракет

 
"Голос Америки"
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press

Санкции введены в отношении трех российских организаций и одного физического лица, участвовавших в передаче России баллистических ракет производства КНДР

Госдепартамент объявил о введении санкций в отношении трех российских организаций и одного физического лица, участвовавших в передаче и испытании баллистических ракет производства КНДР для использования их Россией против Украины.

В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что передача северокорейских баллистических ракет России «поддерживает российскую военную агрессию, усиливает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения».

«Соединенные Штаты продолжают внимательно отслеживать любую поддержку, оказываемую Россией КНДР в обмен на это вооружение, и будут использовать все доступные инструменты для определения и обнародования лиц и организаций, участвующих в передаче оружия между КНДР и Россией. Мы не будем колебаться в принятии дальнейших мер», - говорится в заявлении.

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"Голос Америки"
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