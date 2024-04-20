США ввели санкции против минского завода и компаний из КНР

Таким образом, компании из Беларуси и КНР участвовали "в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению оружия массового поражения или создают риск существенного содействия распространению такого оружия", заявили в Вашингтоне. "Соединенные Штаты привержены укреплению глобального режима нераспространения путем принятия мер по разрушению сетей закупок, поддерживающих деятельность по распространению оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении Госдепа.

Введенные санкции предусматривают, в частности, заморозку всех активов этих компаний на территории США, запрет на любые связанные с ними операции, а также запрет на финансирование подсанкционных компаний и предоставление им товаров и услуг - как и получение товаров и услуг от них.