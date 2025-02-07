США ввели санкции против Международного уголовного суда

В документе говорится, что против лиц, которые участвуют в расследованиях в отношении американцев или их союзников, а также членов их семей вводятся финансовые и визовые санкции.
Этот шаг Трампа последовал за тем, как на прошлой неделе демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев ввести санкции против МУС в знак протеста против ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.
Нетаньяху в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне.
„МУС [...] злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта“, — говорится в указе.
В нем отмечается, что США и Израиль „являются процветающими демократиями с армиями, которые строго соблюдают законы войны“.
Базирующийся в Гааге Международный уголовный суд заранее принял меры для защиты своих сотрудников от возможных санкций США, выплачивая зарплаты сотрудникам на три месяца вперед на фоне возможных ограничений, сообщали ранее источники Reuters.
Суд уже второй раз сталкивается с ответными мерами США. Во время работы первой администрации Трампа в 2020 году Вашингтон ввел санкции против главного прокурора МУС Фату Бенсуду и директора департамента по вопросам юрисдикции Факисо Бенчочохо в связи с расследованием предполагаемых военных преступлений США в Афганистане.
В январе Палата представителей США проголосовала за санкции против МУС, но законопроект не прошел голосование в Сенате.
В МУС заявили, что санкции со стороны Вашингтона являются „неприемлемой попыткой вмешательства в верховенство закона“.
Международный уголовный суд был основан в 2002 году. Более 120 стран ратифицировали Римский статут, который является правовой основой МУС, а еще 34 страны подписали его и могут ратифицировать в будущем.
Ни США, ни Израиль не являются участниками Римского статута.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в военных преступлениях, совершенных во время войны в Украине.
Москва называла решение выдать ордер на арест Путина юридически ничтожным.
Россия не признает Международный уголовный суд и не ратифицировала Римский статут.