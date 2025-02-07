США ввели санкции против Международного уголовного суда

„МУС [...] злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта“, — говорится в указе.

Нетаньяху в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне.

Этот шаг Трампа последовал за тем, как на прошлой неделе демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев ввести санкции против МУС в знак протеста против ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

В документе говорится, что против лиц, которые участвуют в расследованиях в отношении американцев или их союзников, а также членов их семей вводятся финансовые и визовые санкции.

В нем отмечается, что США и Израиль „являются процветающими демократиями с армиями, которые строго соблюдают законы войны“.

Базирующийся в Гааге Международный уголовный суд заранее принял меры для защиты своих сотрудников от возможных санкций США, выплачивая зарплаты сотрудникам на три месяца вперед на фоне возможных ограничений, сообщали ранее источники Reuters.

Суд уже второй раз сталкивается с ответными мерами США. Во время работы первой администрации Трампа в 2020 году Вашингтон ввел санкции против главного прокурора МУС Фату Бенсуду и директора департамента по вопросам юрисдикции Факисо Бенчочохо в связи с расследованием предполагаемых военных преступлений США в Афганистане.