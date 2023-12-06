США ввели санкции против физлиц и организаций в Беларуси за пособничество режиму Лукашенко

Управление Министерства финансов по контролю за иностранными активами (OFAC) включило 11 юридических и 8 физических лиц в санкционный список в целях "усиления давления на авторитарный режим Александра Лукашенко за жестокое подавление демократического гражданского общества Беларуси, коррупционное финансовое обогащение семьи Лукашенко и соучастие в не имеющей оправдания войне России против Украины".

"Сегодняшние действия подтверждают наши усилия по привлечению Лукашенко, его семьи и его режима к ответственности за их антидемократические действия и нарушения прав человека как в Беларуси, так и во всем мире, – подчеркивается в заявлении замминистра финансов Брайана Нельсона, опубликованном Минфином во вторник. – Мы будем продолжать преследовать тех, кто получает доходы от режима Лукашенко, его так называемые личные "кошельки", а также тех, кто способствует агрессивной войне России в Украине, координирует перемещение детей из Украины в Беларусь и поддерживает авторитарный режим Лукашенко".