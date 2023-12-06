США ввели санкции против физлиц и организаций в Беларуси за пособничество режиму Лукашенко

Управление Министерства финансов по контролю за иностранными активами (OFAC) включило 11 юридических и 8 физических лиц в санкционный список в целях "усиления давления на авторитарный режим Александра Лукашенко за жестокое подавление демократического гражданского общества Беларуси, коррупционное финансовое обогащение семьи Лукашенко и соучастие в не имеющей оправдания войне России против Украины".
"Сегодняшние действия подтверждают наши усилия по привлечению Лукашенко, его семьи и его режима к ответственности за их антидемократические действия и нарушения прав человека как в Беларуси, так и во всем мире, – подчеркивается в заявлении замминистра финансов Брайана Нельсона, опубликованном Минфином во вторник. – Мы будем продолжать преследовать тех, кто получает доходы от режима Лукашенко, его так называемые личные "кошельки", а также тех, кто способствует агрессивной войне России в Украине, координирует перемещение детей из Украины в Беларусь и поддерживает авторитарный режим Лукашенко".
За содействие депортации украинских детей в Россию под санкции попал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
В заявлении Минфина отмечается, что в июне 2023 года Белорусский Красный Крест сообщил, что в Беларуси находится более 700 украинских детей, а Шевцов посетил украинских детей в Луганске, где заявил по государственному телевидению Беларуси, что организация активно участвует в доставке украинских детей из оккупированных Россией районов Украины в Беларусь.
Кроме того, под санкциями оказался один из ведущих бизнесменов Беларуси Александр Шакутин (и его компания ОАО "АМКОДОР") за то, что он был одним из ближайших сторонников Лукашенко и одним из его "кошельков", предоставляя средства Лукашенко и его режиму в обмен на преференции и льготы.
Санкции были также введены против ряда белорусских предприятий, в частности – ОАО "АЛЕВКУРП", "БелОМО" и его дочерних предприятий: Научно-производственного холдинга точного машиностроения "Планар", ООО "Табак Инвест", холдинга "Горизонт", "Беллесбумпром" и "Белтаможсервис", а также против двух белорусских олигархов, Павла Топузидиса и Виктора Петровича.
Минюст также ввел санкции против бельгийского бизнесмена Ганса Де Хетера и нескольких связанных с ним компаний, занимающихся закупками электроники военного назначения для России.