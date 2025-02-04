США временно останавливали военную помощь Украине

Новая администрация США на несколько дней приостановила, а затем возобновила поставки военной помощи Украине. Об этом рассказали четыре информированных собеседника Reuters, передает агентство в понедельник, 3 февраля.

Поставки прекращались на несколько дней

Не называя точных сроков, когда были приостановлены поставки, Reuters пишет, что это произошло из-за споров внутри администрации Дональда Трампа. Тот вступил в должность 20 января. По данным агентства, поставки прекращались „в последние дни“, а возобновились „на выходных“, то есть 1-2 февраля.