США временно останавливали военную помощь Украине

Новая администрация США на несколько дней приостановила, а затем возобновила поставки военной помощи Украине. Об этом рассказали четыре информированных собеседника Reuters, передает агентство в понедельник, 3 февраля.
Поставки прекращались на несколько дней
Не называя точных сроков, когда были приостановлены поставки, Reuters пишет, что это произошло из-за споров внутри администрации Дональда Трампа. Тот вступил в должность 20 января. По данным агентства, поставки прекращались „в последние дни“, а возобновились „на выходных“, то есть 1-2 февраля.
Изначально Белый дом намеревался прекратить любую помощь Украине, но затем его позиция изменилась, утверждает Reuters. „Внутри администрации существуют фракции, которые расходятся во мнениях о том, в какой степени США должны продолжать помогать Киеву в боевых действиях оружием из американских запасов“, - пишет агентство и делает вывод, что „эта короткая пауза - первый явный признак интенсивности дебатов в администрации Трампа“.
Белый дом отказался комментировать эту информацию.
Одобренных Байденом поставок хватит на месяцы
Reuters напоминает, что в последние дни пребывания у власти Джо Байден одобрил поставки Украине оружия из американских запасов на общую сумму 1,25 млрд долларов. После выборов в начале ноября поставки оружия для ВСУ из США резко выросли. Санкционированные Байденом поставки могут продолжаться еще несколько месяцев из-за накопившихся задержек, отмечает агентство.
В конце января власти США приостановили на 90 дней действие всех программ США по зарубежной помощи, кроме как в адрес Израиля и Египта. В том числе была остановлена помощь Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Владимир Зеленский 25 января отмечал, что эти меры не касались военной помощи Киеву.