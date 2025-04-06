США впервые отозвали все визы у граждан зарубежной страны

Власти США отзывают визы у всех граждан Южного Судана. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в ночь на воскресенье, 6 апреля.

Первая высылка всех граждан иностранного государства

„Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и по ограничению их дальнейшей выдачи для предотвращения их въезда в США. Решение вступает в силу незамедлительно из-за неспособности переходного правительства Южного Судана своевременно принять возвращенных репатриированных граждан“, - написал чиновник в соцсети Х.

„Мы будем готовы пересмотреть эти действия, когда Южный Судан будет полноценно сотрудничать“, - отмечается в завялении Рубио на сайте Госдепартамента.