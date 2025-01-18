США вновь достигли потолка государственной задолженности

США достигли потолка государственного долга, что требует принятия „чрезвычайных мер“ для выполнения финансовых обязательств, заявила уходящая с поста министра финансов Джанет Йеллен в пятницу, 17 января, в послании, адресованном наиболее влиятельным членам Конгресса США.

Потолок госдолга - это установленный Конгрессом лимит на сумму, которую администрация США может занять для выполнения своих обязательств. В последний раз он был приостановлен в июне 2023 года, но срок приостановки истек 1 января 2025 года. 2 января лимит был увеличен до 36,1 трлн долларов.