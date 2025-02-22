США внесли свой проект резолюции ООН по Украине

США внесли собственный проект резолюции ООН, приуроченный к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщило в пятницу, 21 февраля, агентство Reuters, которое ознакомилось с документом. В кратком проекте резолюции Вашингтона, состоящем из трех абзацев, выражено сожаление по поводу гибели людей в ходе „российско-украинского конфликта“ и говорится, что „главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров“. Предложенная Вашингтоном резолюция также „призывает к скорейшему прекращению конфликта“ и далее - к установлению „прочного мира между Украиной и Россией“.