США видят риск исчерпания средств для военной помощи Украине

США намерены направить Украине еще один пакет военной помощи до конца года, однако дальнейшие ассигнования остаются под вопросом. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в понедельник, 18 декабря. Он не уточнил, какой именно суммой для военной поддержки Киева располагает Вашингтон. Для решения вопроса о новом финансировании "Конгрессу необходимо действовать без промедления", подчеркнул Кирби.

Между тем в письме представителя министерства обороны США Майкла МакКорда, отвечающего за финансовый контроль в ведомстве, указана конкретная дата - 30 декабря. Именно к этому дню Пентагон потратит последние 1,07 млрд долларов, выделенных для закупки вооружений на замену отправленных Украине со складов, пишет агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался документ. "Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины", - говорится в письме, адресованном главам профильных комитетов в Сенате и Палате представителей.