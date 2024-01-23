США, Великобритания и Австралия ввели пятый раунд санкций против ХАМАС

 
"Голос Америки"
Hamas ir Izraelio karas
Hamas ir Izraelio karas
ФОТО: AFP / Scanpix

США, Великобритания и Австралия ввели пятый раунд санкций против ХАМАС.

США заявили, что санкции направлены против ключевых финансовых чиновников в Газе, которые в последние годы переводили миллионы долларов из Ирана на счета ХАМАС.

Финансовую помощь ХАМАС предоставляет военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитное военно-политическое формирование Ирана.

Объявляя о введении санкций, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил: "ХАМАС стремится использовать различные механизмы финансовых переводов, включая использование криптовалюты, для направления средств на поддержку террористической деятельности группировки. Минфин в тесной координации с нашими союзниками и партнерами будет продолжать использовать наши полномочия для борьбы с ХАМАС, его финансистами и международной финансовой инфраструктурой".

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