США ужесточат санкции против банковской сферы и нефти из РФ

Путин согласен на прекращение огня в Украине, но с оговорками

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением США о прекращении огня в Украине на определенных условиях. „Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса“, - сказал он на пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко.