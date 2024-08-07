США усиливают группировку войск на Ближнем Востоке

США отправили дополнительные силы на Ближний Восток в рамках усилий Пентагона по поддержке Израиля ввиду возможных атак Ирана и его союзников. На военную базу США на Ближнем Востоке вылетели около дюжины истребителей F/A-18 с авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщило в ночь на среду, 7 августа, агентство AP со ссылкой на неназванное официальное лицо Соединенных Штатов.
Истребители, а также самолет-разведчик E-2D Hawkeye покинули находящийся в Оманском заливе авианосец и 5 августа прилетели на базу, название которой не раскрывается, отмечается далее.
Пентагон принимает меры на фоне угроз Ирана
Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился усилить группировку сил на Ближнем Востоке для защиты собственных войск в регионе, а также Израиля в связи с иранскими угрозами. „Соединенные Штаты будут защищать наш персонал и интересы в регионе, включая нашу нерушимую приверженность защите Израиля“, - заявили в Пентагоне.
В частности, предполагается замена развернутой в настоящий момент на Ближнем Востоке авианосной ударной группы: USS Abraham Lincoln придет на смену USS Theodore Roosevelt, дополнив американское присутствие в регионе рядом крейсеров и эсминцев, способных нести баллистическую противоракетную оборону. Кроме того, может быть развернута дополнительная наземная противоракетная оборона и дополнительная истребительная эскадрилья на Ближнем Востоке с целью повысить „возможности оборонительной авиационной поддержки“.
„Эти корректировки позиции дополняют широкий спектр возможностей, которые вооруженные силы США поддерживают в регионе, включая десантную группу морской пехоты авианосца USS WASP, действующую в восточном Средиземноморье“, - пояснили в Пентагоне. Данные меры направлены на „обеспечение готовности Соединенных Штатов реагировать на различные непредвиденные обстоятельства“.