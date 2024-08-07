США усиливают группировку войск на Ближнем Востоке

США отправили дополнительные силы на Ближний Восток в рамках усилий Пентагона по поддержке Израиля ввиду возможных атак Ирана и его союзников. На военную базу США на Ближнем Востоке вылетели около дюжины истребителей F/A-18 с авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщило в ночь на среду, 7 августа, агентство AP со ссылкой на неназванное официальное лицо Соединенных Штатов.

Истребители, а также самолет-разведчик E-2D Hawkeye покинули находящийся в Оманском заливе авианосец и 5 августа прилетели на базу, название которой не раскрывается, отмечается далее.

Пентагон принимает меры на фоне угроз Ирана