США указали на возможность сокращения военной помощи Израилю

Соединенные Штаты оказывают давление на Израиль с целью добиться улучшения положения мирного населения в зоне военных действий на Ближнем Востоке . Как пишет агентство dpa утром в среду, 16 октября, Вашингтон пригрозил, что, если в ближайшие 30 дней улучшений в этой области не будет, это может рассматриваться как нарушение закона США об оказании военной помощи . В таком случае военная поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов может быть сокращена.

Удар Израиля по территории больницы в секторе Газа

Кадры, изображающие атаку израильских ВС на территорию одной из больниц в секторе Газа, „ужасны“, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) при Белом доме США Джон Кирби. Речь идет о сообщениях, появившихся 14 октября и касающихся авиаудара Израиля по двору одной из больниц в центральном районе сектора Газа. Израильская сторона заявляет, что атаковала пункт командования террористической организации ХАМАС. Между тем агентство AP сообщает, что при этом ударе возник пожар в палаточном лагере с беженцами, в результате которого более двух десятков людей, в том числе дети, получили тяжелые ожоги. сообщается также о погибших среди мирного населения.