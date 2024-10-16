США указали на возможность сокращения военной помощи Израилю

Соединенные Штаты оказывают давление на Израиль с целью добиться улучшения положения мирного населения в зоне военных действий на Ближнем Востоке. Как пишет агентство dpa утром в среду, 16 октября, Вашингтон пригрозил, что, если в ближайшие 30 дней улучшений в этой области не будет, это может рассматриваться как нарушение закона США об оказании военной помощи. В таком случае военная поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов может быть сокращена.
Удар Израиля по территории больницы в секторе Газа
Кадры, изображающие атаку израильских ВС на территорию одной из больниц в секторе Газа, „ужасны“, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) при Белом доме США Джон Кирби. Речь идет о сообщениях, появившихся 14 октября и касающихся авиаудара Израиля по двору одной из больниц в центральном районе сектора Газа. Израильская сторона заявляет, что атаковала пункт командования террористической организации ХАМАС. Между тем агентство AP сообщает, что при этом ударе возник пожар в палаточном лагере с беженцами, в результате которого более двух десятков людей, в том числе дети, получили тяжелые ожоги. сообщается также о погибших среди мирного населения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин направили израильским властям письмо, в котором выразили „глубокую обеспокоенность“ гуманитарной ситуацией в секторе Газа и потребовали от правительства Израиля принять „экстренные и долгосрочные меры“ по его ее улучшению. При этом до сих пор не было заявлений на тему того, какие конкретно последствия грозят Израилю, если он не прислушается к этому требованию.
В Вашингтоне критикуют действия Израиля в Ливане
Правительство США раскритиковало также действия израильских военных в Ливане. „Мы четко донесли до Израиля, что мы отвергаем его практически ежедневные авианалеты на густонаселенные районы Бейрута“, - подчеркнул Кирби. Он добавил, что у Израиля есть право проводить целенаправленные операции с целью уничтожения инфраструктуры радикального шиитского движения „Хезболлах“, получающего поддержку Ирана и активно действующего в Ливане, однако при этом необходимо гарантировать защиту жизни и безопасность гражданского населения, миротворцев ООН и ливанских военных.
Утром 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по южному пригороду Бейрута Дахия. Как следует из заявления израильских военных, при этом был поражен стратегический подземный склад вооружений „Хезболлах“.