США требуют контроля над газопроводом „Газпрома“ в Украине

США в новом варианте соглашения с Украиной о полезных ископаемых потребовали от Киева передать Корпорации международного финансирования США (DFC) контроль над газопроводом российской компании „Газпром“, по которому ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу, сообщило в субботу, 12 апреля, агентство Reuters, со ссылкой на источник.
Описывая переговоры США и Украины о полезных ископаемых, которые начались 11 апреля в Вашингтоне, источник Reuters сказал, что атмосфера на переговорах „очень антагонистическая“ из-за „максималистских“ требований США.
Представитель Минфина США назвал прошедшие переговоры „техническими по своей сути“. Газета The New York Times (NYT) ранее сообщила, что переговоры США и Украины продлятся два дня, 11 и 12 апреля. Украина наняла для защиты своих интересов адвокатскую контору Hogan Lovells. Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля подчеркнул, что соглашение по полезным ископаемым должно быть выгодно обеим странам и содействовать модернизации Украины.
Отсутствие гарантий безопасности для Украины
Проект соглашения о полезных ископаемых, который США передали Украине в марте, предполагает, что США получат привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых. Вашингтон также требует, чтобы Киев размещал в совместном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов, которые получают украинские государственные и частные компании.
При этом в проекте соглашения, вопреки настоятельным требованиям Зеленского, ничего не говорится о гарантиях безопасности со стороны США для Украины, которая обороняется от российских войск, оккупировавших почти 20 процентов ее территории.