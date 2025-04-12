США требуют контроля над газопроводом „Газпрома“ в Украине

США в новом варианте соглашения с Украиной о полезных ископаемых потребовали от Киева передать Корпорации международного финансирования США (DFC) контроль над газопроводом российской компании „Газпром“, по которому ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу, сообщило в субботу, 12 апреля, агентство Reuters, со ссылкой на источник.

Описывая переговоры США и Украины о полезных ископаемых, которые начались 11 апреля в Вашингтоне, источник Reuters сказал, что атмосфера на переговорах „очень антагонистическая“ из-за „максималистских“ требований США.