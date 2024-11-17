США сняли ограничения для Украины на удары ATACMS вглубь РФ

Администрация президента США Джозефа Байден отменила запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона дальнобойным оружием . Об этом американские СМИ сообщают в воскресенье, 17 ноября. По словам собеседников газеты The New York Times (NYT), речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS .

Украинская армия, вероятно, применит это вооружение для ударов по военнослужащим РФ и КНДР в Курской области, пишет NYT. Разрешение для Вооруженных сил Украины использовать ATACMS дано в ответ на неожиданное для союзников Киева решение России привлечь северокорейские войска к участию в боевых действиях на стороне Москвы, поясняют официальные лица, пожелавшие остаться неизвестными. По их словам, Вашингтон тем самым посылает Пхеньяну сигнал об уязвимости сил КНДР и недопустимости их участия в войне.