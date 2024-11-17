США сняли ограничения для Украины на удары ATACMS вглубь РФ

Администрация президента США Джозефа Байден отменила запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. Об этом американские СМИ сообщают в воскресенье, 17 ноября. По словам собеседников газеты The New York Times (NYT), речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.
Украинская армия, вероятно, применит это вооружение для ударов по военнослужащим РФ и КНДР в Курской области, пишет NYT. Разрешение для Вооруженных сил Украины использовать ATACMS дано в ответ на неожиданное для союзников Киева решение России привлечь северокорейские войска к участию в боевых действиях на стороне Москвы, поясняют официальные лица, пожелавшие остаться неизвестными. По их словам, Вашингтон тем самым посылает Пхеньяну сигнал об уязвимости сил КНДР и недопустимости их участия в войне.
Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Reuters: Киев готовит первые удары на ближайшие дни
Украина намерена нанести первые удары американским дальнобойным оружием „в ближайшие дни“, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех знакомых с ситуацией собеседников. Подробности предстоящих операций не приведены из-за вопросов оперативной безопасности.
Белый дом и Госдепартамент США отказались комментировать информацию. Офис президента Украины и министерство иностранных дел страны на момент публикации не ответили на запросы Reuters.
Вашингтон ослабил ограничения на использование американских вооружений Киевом после начала наступления сил РФ на Харьков. Тогда США разрешили Украине наносить удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским силам в непосредственной близости от границы.
В Белый дом придет критик масштабов помощи Киеву
Через два месяца Байдена в Белом доме сменит Дональд Трамп. Республиканец не раз критиковал масштабы финансовой и военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов, однако не объяснил, как именно.
Реакции Москвы и Варшавы
Российская сторона лаконично прокомментировала позицию США. Президент РФ Владимир Путин „на этот счет высказался“, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В сентябре Путин говорил, что удары дальнобойным западным оружием по РФ будут означать участие НАТО в войне.
Между тем Польша приветствовала решение Соединенных Штатов. „С учетом вступления в войну войск Северной Кореи и крупной ракетной атакой России президент Байден ответил на языке, который Путин понимает“, - написал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в сети микроблогов X.