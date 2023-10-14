США: Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военного оборудования для войны в Украине

По имеющимся у властей США данным, в период с 7 сентября по 1 октября судно под российским флагом доставило груз со склада боеприпасов в КНДР в российский порт, откуда груз был перевезен на российский военный склад.
Белый дом опубликовал визуальные материалы, которые, по словам Кирби, доказывают это утверждение.
"Мы осуждаем КНДР за передачу России этого военного оборудования, которое будет использовано для атак на украинские города, убийств украинских гражданских и последующего ведения нелегитимной войны России", – сказал Кирби.
По его словам, расширение партнерства между Пхеньяном и Москвой угрожает региональной стабильности и глобальному режиму нераспространения ядерного оружия.
"Мы не позволим КНДР тайно помогать военной машине России. И мир должен знать о поддержке, которую Россия снова может предоставить КНДР в ответ", – добавил Кирби.
Ранее аналитический проект Beyond Parallel со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что объем грузоперевозок на железнодорожной станции Туманган в КНДР на границе с Россией резко вырос после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Владимиром Путиным.
На спутниковых снимках, сделанных пятого октября этого года, видно "беспрецедентное количество грузовых вагонов" – около 73, тогда как за последние пять лет на станции никогда не было больше 20 вагонов, отметили исследователи. Они предположили, что это может означать начало поставок Северной Кореей вооружений в Россию, но указали, что по снимкам сделать однозначный вывод нельзя, поскольку ящики и контейнеры закрыты.
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию в середине сентября: переговоры между ним и Владимиром Путиным прошли на космодроме Восточный в Амурской области. Во время открытой части северокорейский лидер сказал, что КНДР хочет развивать отношения с РФ, поскольку всегда поддерживала "все решения президента Путина и правительства России".
В закрытой части переговоров, которые продолжались полтора часа, участвовал в том числе глава Минобороны России Сергей Шойгу. Затем Путин и Ким Чен Ын побеседовали наедине. Никаких заявлений после этого не прозвучало.
По данным западных спецслужб, Россия и Северная Корея ведут активные переговоры о поставках оружия, которое армия России сможет использовать на войне в Украине. В июле этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу посещал КНДР с официальным визитом. Эту поездку в разведке США расценили как подготовку переговоров.