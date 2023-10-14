США: Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военного оборудования для войны в Украине

Ранее аналитический проект Beyond Parallel со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что объем грузоперевозок на железнодорожной станции Туманган в КНДР на границе с Россией резко вырос после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Владимиром Путиным .

"Мы не позволим КНДР тайно помогать военной машине России. И мир должен знать о поддержке, которую Россия снова может предоставить КНДР в ответ", – добавил Кирби.

По его словам, расширение партнерства между Пхеньяном и Москвой угрожает региональной стабильности и глобальному режиму нераспространения ядерного оружия.

"Мы осуждаем КНДР за передачу России этого военного оборудования, которое будет использовано для атак на украинские города, убийств украинских гражданских и последующего ведения нелегитимной войны России", – сказал Кирби.

По имеющимся у властей США данным, в период с 7 сентября по 1 октября судно под российским флагом доставило груз со склада боеприпасов в КНДР в российский порт, откуда груз был перевезен на российский военный склад.

На спутниковых снимках, сделанных пятого октября этого года, видно "беспрецедентное количество грузовых вагонов" – около 73, тогда как за последние пять лет на станции никогда не было больше 20 вагонов, отметили исследователи. Они предположили, что это может означать начало поставок Северной Кореей вооружений в Россию, но указали, что по снимкам сделать однозначный вывод нельзя, поскольку ящики и контейнеры закрыты.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию в середине сентября: переговоры между ним и Владимиром Путиным прошли на космодроме Восточный в Амурской области. Во время открытой части северокорейский лидер сказал, что КНДР хочет развивать отношения с РФ, поскольку всегда поддерживала "все решения президента Путина и правительства России".

В закрытой части переговоров, которые продолжались полтора часа, участвовал в том числе глава Минобороны России Сергей Шойгу. Затем Путин и Ким Чен Ын побеседовали наедине. Никаких заявлений после этого не прозвучало.