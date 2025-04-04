2025.04.04 12:21

США: Россия потеряла на войне в Украине более 4000 танков

 
Deutsche Welle
Christopher G. Cavoli
Christopher G. Cavoli
ФОТО: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON | IMAGO/Sven Simon

Количество потерянных РФ в Украине танков почти соответствует количеству танков, находящихся в распоряжении США. Такие данные озвучил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Каволи.

По данным США, Россия потеряла в ходе войны против Украины более 4000 танков. Это количество почти соответствует всему танковому контингенту США, заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - американский генерал Кристофер Каволи на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США в Вашингтоне в четверг, 3 апреля.

Каволи ответил на вопрос сенаторов о возможных последствиях для украинской армии (ВСУ), если США продолжат сокращать военную помощь Киеву и поддержку, оказываемую Украине в сфере обмена разведывательной информацией. „Это, безусловно, окажет быстрый и пагубный эффект на их боеспособность“, - сказал он.

Каволи: ВСУ зависят от поддержки США

По словам генерала Каволи, ВСУ зависят от поддержки США, чтобы перехватывать российские ракеты, и нуждаются в американских разведданных для нанесения ударов по российским командным пунктам и логистическим объектам.

США остаются главным союзником Украины в войне против России. Однако после масштабной военной и финансовой помощи со стороны администрации бывшего президента Джо Байдена его преемник Дональд Трамп изменил курс в отношении Украины, отмечает агентство AFP. С момента вступления в должность в январе он стремится к достижению соглашения с Москвой.

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