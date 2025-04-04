США: Россия потеряла на войне в Украине более 4000 танков

По данным США, Россия потеряла в ходе войны против Украины более 4000 танков. Это количество почти соответствует всему танковому контингенту США, заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - американский генерал Кристофер Каволи на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США в Вашингтоне в четверг, 3 апреля.

Каволи ответил на вопрос сенаторов о возможных последствиях для украинской армии (ВСУ), если США продолжат сокращать военную помощь Киеву и поддержку, оказываемую Украине в сфере обмена разведывательной информацией. „Это, безусловно, окажет быстрый и пагубный эффект на их боеспособность“, - сказал он.

Каволи: ВСУ зависят от поддержки США