США решительно осудили удар РФ по энергосистеме Украины

Президент США Джо Байден в понедельник, 26 августа, решительно осудил массированный удар ВС РФ по энергосистеме Украины, нанесенный ночью и утром того же дня.

„Украинские власти сообщают, что это возмутительное нападение привело к гибели мирных украинцев и повреждению более 20 критически важных объектов энергетической инфраструктуры, - отметил Байден. - Я осуждаю в самых жестких выражениях продолжающуюся войну России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. Россия никогда не победит в Украине, и дух украинцев никогда не будет сломлен“.