США пытаются уговорить стороны возобновить работу КПП "Рафах"

 
bbcrussian.com
ФОТО: Photo by SAID KHATIB / AFP/Scanpix

Как сообщает CNN, американские чиновники продолжают работать над тем, чтобы вновь открыть КПП "Рафах" для выхода из сектора Газа гражданских лиц.

По данным издания, они пытаются доставить раненых к воротам пропускного пункта. В субботу ХАМАС закрыл КПП после израильского удара по машине скорой помощи - по данным израильской армии, в этой машине боевики под видом раненых пытались перевезти оружие.

В воскресенье «Рафах» также оставался закрытым. Израильские официальные лица заявили, что, по их мнению, этот пункт используется террористической ячейкой ХАМАС.

По данным источника CNN, израильское правительство не препятствует открытию ворот, чтобы дать возможность гражданским лицам, включая раненых, покинуть их.

На прошлой неделе удалось договориться о разрешении на выезд через «Рафах» обладателям иностранных паспортов и группе тяжелораненых. Первая группа покинула Газу в прошлую среду.

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