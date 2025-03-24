США проводят в Эр-Рияде отдельные переговоры с РФ и Украиной

Посредники из США в понедельник, 24 марта, проводят в столице Саудовской Аравии раздельные переговоры с делегациями России и Украины на фоне усилий Вашингтона добиться ограниченного перемирия между Москвой и Киевом после более чем трех лет войны . Переговоры делегаций США и России уже начались, встреча в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде проходит в закрытом режиме. Сотрудники службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля, сообщило агентство ТАСС.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог охарактеризовал непрямые переговоры в Эр-Рияде как „челночную дипломатию“, при которой американская делегация будет перемещаться между сторонами, проводя встречи с представителями РФ и Украины в „разных комнатах“. „Вы, по сути, спрашиваете: „Каковы ваши условия?“ Затем идете к другой стороне: „Каковы ваши условия?“ - пояснил Келлогг характер переговоров в интервью консервативному комментатору Гленну Беку в конце минувшей недели.