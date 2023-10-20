США провели на ядерном полигоне подземный химический взрыв

Для проведения эксперимента использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

"Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний", – заявила представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Кори Хиндерштейн.

Эксперимент с подземным химическим взрывом проводился в штате Невада 18 октября. В этот день Госдума России во втором и третьем окончательном чтениях приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По словам источника "Коммерсанта", близкого к Госдепартаменту США, это конкретное испытание было запланировано давно, "задолго до того, как стало известно, что Россия может отозвать ратификацию договора".