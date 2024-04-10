США продадут Украине оборудование для модернизации комплексов ПВО HAWK

Соединенные Штаты продадут Украине оборудование на сумму до 138 миллионов долларов для поддержания работы и модернизации ее комплексов ПВО HAWK, предназначенных для защиты от атак российских беспилотников и крылатых ракет. Официальный представитель Госдепартамента сообщил об этом агентству Reuters во вторник.
США начали поставлять Украине ракеты-перехватчики HAWK в 2022 году в качестве замены переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» — систем меньшего размера и с меньшей дальностью действия.
Экстренная продажа вооружения, одобренная во вторник, оценивается в 138 миллионов долларов, сказал официальный представитель.
Хотя у Украины закончились многие источники американского финансирования, Киев получил грант в размере 300 миллионов долларов на внешнее военное финансирование в рамках недавно подписанного Закона о военных расходах. Деньги в рамках гранта будут использованы для оплаты оборудования, включая инженерные работы и интеграцию для коммуникаций, а также модернизацию огневых подразделений HAWK.
Кроме того, продажа включает компоненты для ресертификации ракет старых моделей, инструменты, испытательное и поддерживающее оборудование, запасные части и многое другое.
Для обеспечения обучения и поддержания готовности систем продажа потребует временной командировки в Европу примерно пяти сотрудников правительства США и 15 представителей подрядчиков, сказал официальный американский представитель. Ранее для передачи оборудования HAWK Украине использовались президентские полномочия по списанию старого вооружения. Это положение позволяет Соединенным Штатам быстро передавать вооружение и сопутствующие сервисы из арсенала Пентагона без одобрения Конгресса в связи с чрезвычайной ситуацией.
Система MIM-23 HAWK была впервые представлена в 1950-х годах, когда американская военная промышленность искала способы противостоять возможным атакам стратегических бомбардировщиков вероятного противника. Система модернизировалась на протяжении многих лет и в итоге была экспортирована более чем в 12 стран, согласно данным Пентагона.