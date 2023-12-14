США призвали союзников усилить поддержку Украины

 
"Голос Америки"
Matthew Milleris
Matthew Milleris
ФОТО: AP / Scanpix

В Госдепартаменте призвали Конгресс США выделить запрошенные средства для помощи Киеву.

США призвали европейских и других союзников усилить поддержку Украины, потому что хотят, чтобы она победила в войне.

"США и ЕС решительно выступают на стороне Украины, – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – Мы считаем, что сейчас самое время усилить эту поддержку. Это жизненно важно для нашей национальной безопасности и безопасности наших европейских партнеров".

По словам Миллера, США ценят постоянные усилия ЕС по оказанию финансовой поддержки и надеются на то, что ЕС может быстро договориться о финансировании на 2024-й и последующие годы.

Представитель Госдепартамента отказался обсуждать возможность победы России в войне.

"Я не буду обсуждать этот вопрос. Это гипотетическая ситуация, вдаваться в которую я не буду, потому что мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне", – сказал он.

"Именно поэтому мы считаем столь важным, чтобы Конгресс США предоставил Украине помощь в области безопасности, которую мы запросили, чтобы она смогла выиграть эту войну", – заключил Миллер.

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"Голос Америки"
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