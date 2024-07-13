США приостановили помощь Грузии из-за закона об "иноагентах"

США вслед за переносом на неопределенный срок военных учений „Достойный партнер - 2024“ (Noble Partner 2024) заморозили оказание помощи Грузии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея по итогам визита в республику в пятницу, 12 июля.

Поводом для такого решения стало принятие в Грузии аналогичного российскому закона „ об иноагентах “. „В результате этого закона США заморозили помощь Грузии и также не происходит интеграция в Евросоюз “, - заявила Зея, не уточнив, о какой именно помощи идет речь.

„Опасения по поводу антидемократической траектории Грузии являются глобальными, и мы призываем правительство Грузии прислушаться к ним“, - сказала Зея в интервью порталу Civil Georgia. По ее словам, представители США и ЕС „часто сообщали о своих опасениях напрямую правительству, как публично, так и в частном порядке“. „Я думаю, мы можем только сделать вывод, что нынешний путь Грузии несовместим с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции“, - сказала Зея.