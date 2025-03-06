США приостановили обмен разведданными с Украиной. Что об этом известно и как это повлияет на войну?

Сначала о таком решении Белого дома сообщили сразу несколько западных СМИ, а затем информацию подтвердил Рэтклифф.

„Я думаю, что этот перерыв [в обмене разведданными — Ред.] в области военного и разведывательного сотрудничества закончится. Я думаю, что мы будем работать плечом к плечу с Украиной и сможем вместе отразить агрессию, но нам также нужно сделать мир лучше и добиться прогресса в мирных переговорах“, — сказал Рэтклифф в эфире Fox Business Network.

В среду источник в украинской власти сообщил британскому каналу Sky News, что обмен разведданными прекращен не полностью, в первую очередь он касается данных, необходимых для атак по территории России.