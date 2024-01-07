США приостановили эксплуатацию самолёта "Боинг-737 MAX 9"

Из-за случившегося борт американской авиакомпании вернулся в международный аэропорт Портленда. Лайнер, совершавший рейс, находился в эксплуатации лишь несколько месяцев.

Федеральное управление гражданской авиации США после инцидента постановило приостановить эксплуатацию 171 "Боинга-737 MAX 9". На основании директивы США аналогичное решение приняли европейские страны. При этом в Европейском агентстве безопасности полётов отметили, что ни одна страна ЕС сейчас не выполняет рейсы на этих моделях лайнеров.

Национальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines также временно приостановил эксплуатацию пяти самолётов "Боинг-737 MAX 9".

Федеральное управление гражданской авиации США и американский Национальный совет по безопасности на транспорте заявили, что занимаются расследованием. Корпорация "Боинг" от комментариев прессе отказалась, заявив, что поддерживает проведение немедленных проверок и оказывает следователям всю необходимую помощь.