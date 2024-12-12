США предупредили о вероятности нового удара "Орешником"

При этом она напомнила, что президент РФ Владимир Путин публично заявил о намерении запустить еще одну ракету „Орешник “ . Других деталей, в частности, возможную дату и место планируемого удара в Вашингтоне не назвали.

В заявлении также отмечается, что как Украина, так и РФ пытаются получить преимущество на поле боя, которое бы могло дать рычаги воздействия на возможных переговорах по прекращению войны. США не считают применение „Орешника“ переломным моментом в боевых действиях, однако россияне „пытаются использовать все имеющееся в их распоряжении оружие, чтобы запугать Украину“, добавила Сингх. Одновременно она подчеркнула, что обороняющаяся от российской военной агрессииУкраина по-прежнему может рассчитывать на поддержку США и других партнеров во всем мире.