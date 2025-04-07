США: Пошлин против РФ нет из-за переговоров об Украине

Власти США сделали исключение для России при введении тарифов на импорт из-за продолжающихся переговоров о мире в Украине. С такими словами в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 6 апреля, выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
Хассет: Россия находится в переговорном процессе
Его спросили, почему пошлины коснулись 185 стран мира, но одно из немногих исключений было сделано для России. „Очевидно, потому что продолжаются переговоры с Россией и Украиной. Думаю, президент решил не объединять воедино две эти проблемы. Это не означает, что c Россией все время будут обходиться иначе, чем с какой-либо другой страной“, - сказал Хассет.
Он выступил против того, чтобы „выкладывать на стол столько нового посреди переговоров, которые касаются столь многих жизней россиян и украинцев“. „Это неприемлемо“, - считает экономист.
„Россия находится в переговорном процессе, который отразится на тысячах жизней. Вот на чем президент Трамп сейчас сконцентрирован“, - резюмировал Хассет.
США не ввели пошлины против РФ, КНДР, Кубы, Беларуси
Глава Национального экономического совета не объяснил, почему против Украины администрация Дональда Трампа все же ввела дополнительные сборы в 10%. Никаких сборов также нет против КНДР, Кубы и Беларуси.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News объяснил исключение РФ из режима пошлин тем, что из-за санкций торговли с РФ нет. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что американские санкции „исключают значимую торговлю“ между двумя странами.
Однако, по данным Торгового представительства США, только в 2024 году объем импорта-экспорта между Москвой и Вашингтоном достиг 3,5 млрд долларов. При этом США закупили в РФ товаров на 3 млрд долларов. Крупнейшие статьи американского импорта из России - удобрения, цветные металлы и неорганические химикаты.
В то же время против Казахстана, чей объем торговли с США равнозначен российскому - 3,4 млрд долларов, из них 2,3 млрд приходятся на американский импорт, администрация Трампа ввела пошлины в 27%.
Хассет: Переговоры с 50 странами о снятии пошлин
В интервью ABC 6 апреля экономический советник Трампа также заявил, что переговоры с Белым домом о смягчении взаимных пошлин начали уже более 50 стран мира. Он не уточнил, какие именно.
Ранее Трамп провел переговоры о снижении тарифов с властями Вьетнама. 7 апреля он обсудит ту же тему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным СМИ, о готовности снизить сборы также объявили Камбоджа, Индонезия и Индия.