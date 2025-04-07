США: Пошлин против РФ нет из-за переговоров об Украине

Власти США сделали исключение для России при введении тарифов на импорт из-за продолжающихся переговоров о мире в Украине. С такими словами в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 6 апреля, выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Его спросили, почему пошлины коснулись 185 стран мира, но одно из немногих исключений было сделано для России. „Очевидно, потому что продолжаются переговоры с Россией и Украиной. Думаю, президент решил не объединять воедино две эти проблемы. Это не означает, что c Россией все время будут обходиться иначе, чем с какой-либо другой страной“, - сказал Хассет.