США покинут переговоры по Киеву при отсутствии прогресса

Вашингтону необходимо в ближайшее время решить, возможно ли перемирие в Украине. Об этом заявил в пятницу, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио в аэропорту Париж - Ле-Бурже, покидая столицу Франции после встреч с европейскими чиновниками и президентом Эмманюэлем Макроном.

„Нам нужно выяснить здесь и сейчас, в течение нескольких дней, достижимо ли это (перемирие. - Ред.) в краткосрочной перспективе, потому что если нет, то, я думаю, мы просто будем двигаться дальше“, - привело его слова агентство AFP.

„У нас есть и другие приоритеты“

„Если да, то будем участвовать. Если нет, то... у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться“, - добавил Рубио.