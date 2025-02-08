США переживают яичный кризис: в кафе — наценки на омлеты, в магазинах — кражи

За последние два года, стоимость яиц в Соединенных Штатах выросла в среднем на 65%, из них 40% пришлись на период с декабря 2023 года по декабрь 2024.
Птичий грипп преследует американских фермеров с января 2022 года. По информации Associated Press, с начала эпидемии по всей стране были уничтожены порядка 145 миллионов кур и других домашних птиц, причем не только заболевших, но и в профилактических целях.
В конце 2024 года вспышка гриппа обострилась, и лишь за два месяца - в ноябре-декабре - пришлось избавляться от примерно 17 млн птиц.
В результате цена дюжины яиц категории А за месяц подскочила с $3,65 до $4,15.
По прогнозам Министерства сельского хозяйства, в 2025 году цены на яйца вырастут еще примерно на 20%, и в последние две недели эта тенденция уже сильно ощущается.
Национальная ассоциация ресторанов США (NAR) заявляет, что кризис особенно ощущается заведениями общественного питания.
Так, с понедельника базирующаяся в штате Джорджия сеть Waffle House, у которой имеется более 2 тысяч ресторанов по всей стране, вынуждена была ввести временную надбавку в 50 центов на каждое продаваемое яйцо из-за внезапного дефицита этого продукта.
„Посетители и рестораны вынуждены принимать нелегкие решения“, —призналось руководство компании в интервью CNN.
Яичный кризис: наценки и кражи
Сеть Waffle House, специализирующаяся на завтраках, подает своим посетителям 272 млн яиц в год, куда больше, чем любых других блюд.
По словам представителей NRA, у подобных заведений практически не остается выбора: или менять меню, или повышать цены.
Клиентов кафе и ресторанов, которых не устраивает наценка на яйца, готовых приготовить себе омлет дома, в супермаркетах тоже поджидает неприятный сюрприз: яйца быстро сметаются с полок даже по завышенным ценам.
Не удивительно, что яйца как дефицитный товар уже попали в поле зрения криминалитета. В начале февраля в Пенсильвании преступники украли из фуры, доставлявшей продукты в магазин Pete & Gerry’s Organics, сразу 100 тыс. яиц на сумму 40 тысяч долларов.
„Не хочу нести вам плохую весть, но нынешнее положение дел затягивается, — призналась президент и генеральный директор Американского совета по яйцам Эмили Метц. — До тех пор, пока не настанет устойчивый период, в который не будет зафиксировано случаев заражения птичьим гриппом, эта острая нехватка яиц, к сожалению, будет продолжаться“.