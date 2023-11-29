США отправили первый военный самолет с гуманитарной помощью для сектора Газа

США направили в Египет первый из трех военных самолетов с жизненно важной гуманитарной помощью для сектора Газа, пообещав оказать помощь палестинцам во время перемирия между ХАМАС и союзником США, Израилем.

Самолеты с продовольствием, медикаментами и зимним снаряжением являются первыми рейсами американских военных с начала конфликта 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль.

Первый самолет был отправлен на следующий день после того, как президент США Джо Байден заявил, что он воспользуется продлением прекращения огня для доставки дополнительной помощи в сектор Газа.

Тем временем международное сообщество продолжает работу над продлением гуманитарной паузы.

"Гуманитарные потребности Газы требуют, чтобы международное сообщество сделало гораздо больше. США привержены этим усилиям", – заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.