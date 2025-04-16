США отменили гранты на демократию для стран бывшего СССР

Госдепартамент США отменил 139 грантов для иностранных проектов на общую сумму 214 миллионов долларов. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщило консервативное издание The Washington Free Beacon. Госсекретарь США Марко Рубио утвердил это решение накануне, а его реализация начнется уже с 15 апреля, отмечает издание.

США перестают финансировать проекты, продвигающие, в частности, „гражданское участие“ в Узбекистане, „устойчивость новостных редакций“ в Молдове, „противодействие дезинформации“ в Беларуси, „экологическую устойчивость“ в Армении и другие. Кроме того, отменены гранты на „медийное разнообразие“ в Великобритании.