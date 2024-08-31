США отказались отправить в Украину техников для F-16

В конце июля Украина получила шесть из 80 обещанных ей истребителей F-16, однако но их будет трудно поддерживать в рабочем состоянии без гражданских техников, отмечает газета.

На этой неделе поступили сообщения о потере Украиной первого из поставленных ей F-16 и гибели пилота Алексея Меся. Крушение самолета и гибель летчика подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Украины. По данным американского телеканала CNN, Месь и другой пилот, Андрей Пильщиков, были лицами кампании Украины по получению истребителей F-16. Пильщиков разбился в 2023 году во время тренировочного полета. В интервью CNN во время обучения Алексей Месь говорил, что ему и другим украинским пилотам необходимо пройти сокращенный вариант обучения.