США ослабят нажим на Минск в обмен на свободу политзеков

Первым шагом к осуществлению этого плана стало освобождение 12 февраля гражданина США и двух белорусских политзаключенных сразу после переговоров Смита с правителем Беларуси Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем. Как отмечает NYT, эта первая встреча Лукашенко с высокопоставленным представителем Госдепартамента за пять лет может свидетельствовать о потеплении отношений между Вашингтоном и ближайшим союзником России.