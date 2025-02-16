США ослабят нажим на Минск в обмен на свободу политзеков

Администрация США готовит масштабную сделку с Минском, в рамках которой согласна ослабить санкционный нажим на Беларусь в обмен на освобождение большого числа политических заключенных, в том числе известных широкой общественности. Об этом, как пишет в субботу, 15 февраля, газета The New York Times (NYT), заявил заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофер Смит, общаясь с западными дипломатами в Вильнюсе.
По словам собеседников издания, присутствовавших 13 февраля на этой встрече у американского посольства в Литве, Вашингтон предполагает ослабить санкции против белорусских банков и экспорта калия - ключевого ингредиента удобрений, крупным производителем которых является Беларусь.
Первым шагом к осуществлению этого плана стало освобождение 12 февраля гражданина США и двух белорусских политзаключенных сразу после переговоров Смита с правителем Беларуси Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем. Как отмечает NYT, эта первая встреча Лукашенко с высокопоставленным представителем Госдепартамента за пять лет может свидетельствовать о потеплении отношений между Вашингтоном и ближайшим союзником России.