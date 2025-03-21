США организуют "непрямые переговоры" между Украиной и РФ

США на этой неделе организуют в Саудовской Аравии непрямые переговоры между делегациями России и Украины, сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью ABC в четверг, 20 марта.

„Одна группа будет в одной комнате, другая группа - в другой. Они будут сидеть, разговаривать, ходить туда-сюда. Что-то вроде челночной дипломатии в отеле - так это будет работать. И тогда мы выясним, какие у них позиции“, - объяснил Келлог. От США во встрече примут участие советник по нацбезопасности президента США Майкл Уолц, госсекретарь Марко Рубио и директор планирования политики США Майкл Антон.

Встреча делегаций пройдет 24 марта