США организуют "непрямые переговоры" между Украиной и РФ

США на этой неделе организуют в Саудовской Аравии непрямые переговоры между делегациями России и Украины, сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью ABC в четверг, 20 марта.
„Одна группа будет в одной комнате, другая группа - в другой. Они будут сидеть, разговаривать, ходить туда-сюда. Что-то вроде челночной дипломатии в отеле - так это будет работать. И тогда мы выясним, какие у них позиции“, - объяснил Келлог. От США во встрече примут участие советник по нацбезопасности президента США Майкл Уолц, госсекретарь Марко Рубио и директор планирования политики США Майкл Антон.
Встреча делегаций пройдет 24 марта
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердили, что встреча делегаций России, Украины и США в Эр-Рияде намечена на 24 марта. По словам Зеленского, Украину представит на переговорах „техническая команда“. Сначала состоится встреча украинской и американской сторон, затем американцы встретятся с россиянами, сообщил он, сославшись на предложение Вашингтона. Зеленский уточнил, что предметом переговоров станет установление режима прекращения огня в отношении объектов энергетики.
Россию на переговорах представят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии будут также обсуждать другие „нюансы“ и „аспекты“ окончания войны РФ против Украины.
Первая встреча украинской и американской делегацийпрошла 11 марта в Джидде. Встреча делегаций США и России в Эр-Рияде прошла 18 февраля.