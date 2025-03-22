США объявили об отзыве правового статуса 500 000 мигрантов

Программа CHNV была запущена в октябре 2022 года администрацией Джо Байдена. Она допускала въезд в страну до 30 тысяч человек в месяц из стран с тяжелой ситуацией в области прав человека. Администрация Байдена называла ее „безопасным и гуманным“ способом снизить нагрузку на американские границы со стороны мигрантов. По программе в США приехали около 532 000 человек. Теперь им дается 30 дней на то, чтобы покинуть страну, если они не получили иной иммиграционный статус, позволяющий остаться.