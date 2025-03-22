2025.03.22 16:14

США объявили об отзыве правового статуса 500 000 мигрантов

 
Deutsche Welle
JAV panaikintas draudimas nelegalių imigrantų ieškoti bažnyčiose, ligoninėse ir mokyklose
JAV panaikintas draudimas nelegalių imigrantų ieškoti bažnyčiose, ligoninėse ir mokyklose
ФОТО: Raquel Cunha | Scanpix

Власти США отменяют программу приема мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Около полумиллиона прибывших по ней должны покинуть страну в течение месяца.

Глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм издала указ о прекращении программы поддержки мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы (Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela, CHNV). Проект указа опубликован в пятницу, 21 марта, в государственной базе данных США.

Программа CHNV была запущена в октябре 2022 года администрацией Джо Байдена. Она допускала въезд в страну до 30 тысяч человек в месяц из стран с тяжелой ситуацией в области прав человека. Администрация Байдена называла ее „безопасным и гуманным“ способом снизить нагрузку на американские границы со стороны мигрантов. По программе в США приехали около 532 000 человек. Теперь им дается 30 дней на то, чтобы покинуть страну, если они не получили иной иммиграционный статус, позволяющий остаться.

Документ должен вступить в силу 25 марта. Тогда прибывшие по CHNV должны уехать из США до 24 апреля.

Адвокат: лишь 14% приехавших по CHNV смогут остаться

Иммиграционный адвокат из Калифорнии Николетт Глейзер написала в соцсети Х, что лишь 75 из 532 тысяч приехавших по CHNV подали в США заявки на предоставление убежища. Это значит, что остальные попадают под действие указа главы МВБ Ноэм и должны уехать.

„Хаос будет нереальным“, - утверждает юрист.

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Источник
Deutsche Welle
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