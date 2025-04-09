2025.04.09 09:19

США объявили о выводе своих войск из аэропорта в Польше, значимого для поставок оружия Украине

 
rus.DELFI.lv
Į Lenkiją atvyko amerikiečių kariai
Į Lenkiją atvyko amerikiečių kariai
ФОТО: AFP / Scanpix

США объявили о выводе своих войск из аэропорта Ясьонка в Польше, который имел критически важное значение для усилий Запада по поставке оружия Украине. В качестве причины называется сокращение расходов. После этого заявления Варшава поспешила заверить, что американское присутствие в Польше не уменьшится, сообщает газета Financial Times (FT).

„После трех лет, проведенных на базе в Ясьонке, это возможность адаптировать наше присутствие и сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов в год“, — заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

Армия США в понедельник заявила, что „важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясьонку будет продолжена под руководством Польши и НАТО, при поддержке эффективного военного присутствия США“, добавив, что решение было согласовано с союзниками.

„Американские войска останутся в Польше! В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, суть миссии в Ясьонке меняется. Ранее выполнявшиеся задачи американских войск в Ясьонке последовательно будут переданы союзникам“, — сообщил в соцсети X министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что теперь в миссии на данной базе в основном будут участвовать норвежские, немецкие, британские и польские силы, в то время как американские войска останутся в Польше, но на других локациях.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США создали временную базу в Ясьонке, которая находится недалеко от Жешува — города рядом с границей Украины. Вскоре она стала крупнейшим центром по транспортировке военной техники в Украину, а также по эвакуации раненых украинских солдат в больницы по всей Европе.

Небольшой региональный аэропорт на юго-востоке Польши был превращен в место посадки крупных военно-транспортных самолетов. На взлетно-посадочной полосе аэропорта были размещены американские зенитные ракетные комплексы Patriot, отмечает Financial Times. В январе Германия разместила две свои батареи Patriot в районе Жешува и Ясьонки, взяв на себя часть ответственности за противовоздушную оборону, ранее выполняемую США.

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