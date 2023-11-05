США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Он включает помощь из запасов Пентагона на сумму до 125 млн долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, а также 300 млн долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления украинской противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе.

В новый пакет вошли дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, противотанковые ракеты TOW, противопехотные мины Claymore, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранат, а также 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования. Кроме того, Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Пентагон назвал помощь Украине "разумной инвестицией" США