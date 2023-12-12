США обеспокоены сообщениями о применении Израилем снарядов с фосфором

США обеспокоены сообщениями о том, что Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время октябрьской атаки на юге Ливана, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы видели эти сообщения. Безусловно, обеспокоены этим. Будем задавать вопросы, чтобы узнать немного больше", – заявил Кирби журналистам.
По словам Кирби, фосфор имеет "законное военное применение" и может использоваться для освещения или создания дымовой завесы для сокрытия передвижений.
"Разумеется, каждый раз, когда мы предоставляем такие вещи, как фосфор, мы полностью рассчитываем на то, что они будут использоваться в соответствии с этими законными целями и в соответствии с законами вооруженных конфликтов", – сказал он.
"Голос Америки"
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