США: Никаких соглашений с РФ до прекращения огня в Украине

США не ослабят санкции против России и не заключат с ней никаких двусторонних соглашений до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Украине. Об этом на брифинге во вторник, 15 апреля, заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

„Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится“, - сказала Брюс журналистам.

Глава пресс-службы Госдепа также отметила, что ракетный удар РФ по Сумам , в результате которого погибли 35 человек, породил еще больше вопросов относительно того, „кто действительно хочет мира и прекращения огня“. Брюс назвала войну в Украине „мясорубкой“, в которой „ничего не изменилось“.