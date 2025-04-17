США: Никаких соглашений с РФ до прекращения огня в Украине

США не ослабят санкции против России и не заключат с ней никаких двусторонних соглашений до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Украине. Об этом на брифинге во вторник, 15 апреля, заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
„Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится“, - сказала Брюс журналистам.
Глава пресс-службы Госдепа также отметила, что ракетный удар РФ по Сумам, в результате которого погибли 35 человек, породил еще больше вопросов относительно того, „кто действительно хочет мира и прекращения огня“. Брюс назвала войну в Украине „мясорубкой“, в которой „ничего не изменилось“.
WSJ: Советники побуждают Трампа к ужесточению подхода к РФ
15 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог посоветовали Дональду Трампу более настороженно относиться к „дипломатическим намерениям“ российского лидера Владимира Путина. Эти соображения были высказаны во время дискуссии в Белом доме по вопросу о том, следует ли США ужесточить санкции в отношении России, чтобы заставить ее пойти на мирные переговоры с Украиной, отмечает WSJ.
Рубио и Келлог рекомендовали главе Белого дома проявлять осторожность в отношениях с Путиным и проводить более жесткую линию, особенно применительно к требованиям Москвы к Киеву о территориальных уступках, пишет WSJ.