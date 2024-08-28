США не разрешают ВСУ бить американским оружием вглубь РФ

Зеленский призывает США снять запрет на фоне масштабного удара РФ по Украине

В ночь на 26 августа и утром того же дня Россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив по 15 областям страны более ста ракет и около сотни ударных дронов. Воздушные силы ВСУ отчитались о том, что сбили большинство из них. Однако повреждения в результате атаки РФ получили десятки объектов инфраструктуры, есть погибшие и раненые.