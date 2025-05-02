США не будут посредником "по первому зову" между РФ и Киевом

Несколькими часами ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что Москва и Киев еще далеки от достижения компромисса в вопросе мирного урегулирования. Президенту США Дональду Трампу вскоре придется принять решение о том, как долго еще он собирается продолжать посредничество между воюющими сторонами, повторил он неоднократно. „Смотрите, мы приблизились к этому. Мы - впервые, этого не было три года назад, - видим, чего будет стоить Украине остановиться. Мы видим, чего будет стоить России остановиться. Проблема в том, что эти позиции все еще слишком далеки друг от друга“, - отметил Рубио.