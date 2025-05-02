США не будут посредником "по первому зову" между РФ и Киевом

Соединенные Штаты намерены изменить подход к переговорам по мирному урегулированию агрессивной войны России против Украины, и больше не будут „летать по всему миру“, чтобы выступать в роли посредников между враждующими странами. Об этом вечером в четверг, 1 мая, заявила на брифинге для СМИ в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
„Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому и будем помогать и делать все, что можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах, - сказала Брюс. - Сейчас время, когда им (Украине и России. - Ред.) нужно представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт закончится. Это будет зависеть от них“.
Несколькими часами ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что Москва и Киев еще далеки от достижения компромисса в вопросе мирного урегулирования. Президенту США Дональду Трампу вскоре придется принять решение о том, как долго еще он собирается продолжать посредничество между воюющими сторонами, повторил он неоднократно. „Смотрите, мы приблизились к этому. Мы - впервые, этого не было три года назад, - видим, чего будет стоить Украине остановиться. Мы видим, чего будет стоить России остановиться. Проблема в том, что эти позиции все еще слишком далеки друг от друга“, - отметил Рубио.
ЕС готовит план на случай выхода США из переговоров по Киеву
Европейский Союз разрабатывает „план Б“ для сохранения санкций против России на тот случай, если администрация Трампа объявит о выходе из переговоров по мирному урегулированию в Украине и сблизится с Москвой, заявила ранее в тот же день в интервью газете Financial Times (FT) верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас.
По ее словам, в Европе опасаются, что США могут „покинуть Украину“ и попытаться заключить сделку с Россией, поскольку переговорный процесс оказался слишком сложным. Каллас сообщила, что „план Б“ направлен на продолжение экономического давления на Россию, даже если Венгрия заблокирует продление санкций ЕС в июле. Переговоры с США и другими партнерами с целью сохранения режима антироссийских санкций продолжаются, уточнила Каллас.