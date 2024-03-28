США назвали "категорически ложными" заявления России о причастности Украины и Запада к атаке на "Крокус Сити Холл"

"Думаю, очевидно, что эти утверждения категорически ложные. Думаю, правительство России знает, что эти утверждения категорически ложные", – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
"Украина не стояла за этими атаками, – продолжил он. – Великобритания не стояла за этими атаками. США не стояли за этими атаками".
Миллер напомнил, что США заранее предупреждали Россию о возможности таких атак, потому что хотели "предотвратить гибель россиян".
"Поэтому я бы сказал, что эти комментарии многочисленных кремлевских чиновников безответственны и циничны, и это еще один пример того, как президент [России Владимир] Путин и его команда используют национальную трагедию, чтобы оправдать незаконную войну против Украины", – подчеркнул представитель Госдепартамента.